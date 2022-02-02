Ученые США: локдауны, объявленные весной 2020 года, минимально повлияли на снижение смертности от COVID-19

Введение локдаунов весной 2020 года дало минимальный эффект и продемонстрировало свою неэффективность. К такому выводу пришли эксперты университета Джонса Хопкинса.

Карантин, введенный в указанный период в США и в Европе, снизил смертность от COVID-19 на 0,2%. При этом такая мера повлекла за собой огромные негативные экономические и социальные последствия.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ученые считают, что от локдаунов следует отказаться как от инструмента противодействия пандемии. Более эффективной мерой оказалась мера изоляции заболевших. Благодаря этому смертность от COVID-19 снизилась на 2,9%, передает телеканал Fox News.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «РИА Новости» заявила, что в России не будут вводить новый локдаун. Медики и больницы справляются с наплывом ковидных пациентов, несмотря на то, что некоторые регионы из-за роста заболеваемости уже приостанавливают оказание плановой медицинской помощи.

Татьяна Леухина