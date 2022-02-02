В селе Тукаевского района установили карантин по бешенству животных

Фото: Василий Иванов

В Малошильнинском сельском поселении Тукаевского района Татарстана установили карантин в связи с заболеваемостью бешенством животных, такой указ подписал президент РТ Рустам Минниханов.



Эпизоотический очаг определен на территории личного подсобного хозяйства по улице Ленина, дом 44 в деревне малая Шильна. Неблагополучный пункт определен на территории радиусом 1 км от границ эпизоотического очага.

Карантин подлежит отмене по истечении 60 дней после убоя последнего трупа больного восприимчивого животного и проведения противоэпизоотических и профилактических мероприятий. Контроль за исполнением указа возложен на Кабмин РТ. Указ вступил в силу в день подписания — 1 февраля.

В январе в Татарстане на отдельных территориях Норминского сельского поселения Балтасинского района и Верхнеошминского сельского поселения Мамадышского района отменили карантин по бешенству животных. В конце прошлого года президент Татарстана своим указом отменил карантин, введенный на территории личного подсобного хозяйства по адресу: улица Азина, 165 в Елабуге и радиусом 1 км от эпизоотического очага.

Маргарита Головатенко