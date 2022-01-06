В двух сельских поселениях Татарстана отменили карантин по бешенству животных
В Татарстане на отдельных территориях Норминского сельского поселения Балтасинского района и Верхнеошминского сельского поселения Мамадышского района отменили карантин по бешенству животных. Соответствующие указы подписал президент РТ Рустам Минниханов.
В Норминском сельском поселении ограничительные мероприятия отменили в личном подсобном хозяйстве в селе Карелино по ул. Хади Такташа, 10 и на территории радиусом 3 км от эпизоотического очага, следует из документа.
В Верхнеошминском сельском поселении отменили карантин по бешенству животных в личном подсобном хозяйстве в деревне Старый Завод по улице Советской, 2 и на территории радиусом 1 км от эпизоотического очага.
В обоих случаях карантин отменили в связи с истечением 60 дней с момент уничтожения последнего трупа больного восприимчивого животного и проведением противоэпизоотических и профилактических мероприятий, говорится в указах президента Татарстана.
В конце прошлого года президент Татарстана своим указом отменил карантин, введенный на территории личного подсобного хозяйства по адресу: улица Азина, 165 в Елабуге и радиусом 1 км от эпизоотического очага.
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