В двух сельских поселениях Татарстана отменили карантин по бешенству животных

Фото: Василий Иванов (архив)

В Татарстане на отдельных территориях Норминского сельского поселения Балтасинского района и Верхнеошминского сельского поселения Мамадышского района отменили карантин по бешенству животных. Соответствующие указы подписал президент РТ Рустам Минниханов.

В Норминском сельском поселении ограничительные мероприятия отменили в личном подсобном хозяйстве в селе Карелино по ул. Хади Такташа, 10 и на территории радиусом 3 км от эпизоотического очага, следует из документа.

В Верхнеошминском сельском поселении отменили карантин по бешенству животных в личном подсобном хозяйстве в деревне Старый Завод по улице Советской, 2 и на территории радиусом 1 км от эпизоотического очага.

В обоих случаях карантин отменили в связи с истечением 60 дней с момент уничтожения последнего трупа больного восприимчивого животного и проведением противоэпизоотических и профилактических мероприятий, говорится в указах президента Татарстана.

Фото: Василий Иванов (архив)

В конце прошлого года президент Татарстана своим указом отменил карантин, введенный на территории личного подсобного хозяйства по адресу: улица Азина, 165 в Елабуге и радиусом 1 км от эпизоотического очага.



Татьяна Демина