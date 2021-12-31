На территории подсобного хозяйства в Елабуге отменили карантин по бешенству животных
На территории одного из личных подсобных хозяйств в Елабуге отменили карантин, установленный в связи с неблагополучной ситуацией по заболеванию животных бешенством. Соответствующий указ сегодня подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.
Отменяется карантин, введенный на территории личного подсобного хозяйства по адресу: улица Азина, 165 в Елабуге и радиусом 1 км от эпизоотического очага. Указ вступил в силу.
На прошлой неделе был отменен карантин на территории Войкинского сельского поселения в Алексеевском районе Татарстана.
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