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На территории подсобного хозяйства в Елабуге отменили карантин по бешенству животных

02:32, 31.12.2021
На территории подсобного хозяйства в Елабуге отменили карантин по бешенству животных
Фото: Василий Иванов (архив)

На территории одного из личных подсобных хозяйств в Елабуге отменили карантин, установленный в связи с неблагополучной ситуацией по заболеванию животных бешенством. Соответствующий указ сегодня подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Отменяется карантин, введенный на территории личного подсобного хозяйства по адресу: улица Азина, 165 в Елабуге и радиусом 1 км от эпизоотического очага. Указ вступил в силу.

Фото: Василий Иванов

На прошлой неделе был отменен карантин на территории Войкинского сельского поселения в Алексеевском районе Татарстана.

Дарья Акимова
Общество Татарстан

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