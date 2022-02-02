Фитнес-клуб в челнинском ТЦ не может открыться больше года

В ТЦ Sunrise City в Набережных Челнах уже год не может открыться фитнес-центр питерской сети Fitness House, который должен был открыться в начале 2020 года. Некоторые клиенты уже приобрели абонементы.



В клубе говорят, что ждут разрешения на работу от государственных контролирующих органов. Срок действия купленных абонементов начнется с момента открытия клуба. Клиентам, которые не хотят ждать, можно написать заявления на возврат средств через личный кабинет.

Сроки открытия передвигались несколько раз: сначала на осень 2021 года, затем на конец декабря 2021 года, после чего на январь и уже февраль 2022-го.

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Сейчас в клубе ожидают открытия до 15 февраля: «Мы ожидаем проверку исполкома, которая должна пройти на этой неделе. После проверки, через пару дней, мы получим документы о вводе помещения в эксплуатацию и откроемся», - сообщили «Челнинские известия».

Маргарита Головатенко