В челнинском суде назвали причину задержки строительства выставочного центра в 17-м комплексе
21 февраля Набережночелнинский городской суд рассмотрит иск к исполкому о земле, арендованной под выставочный центр, строящийся в 17-м комплексе. Истцом является предприниматель Дамир Бибишев.
Земельный участок для строительства выставочного центра был предоставлен сроком на три года. В декабре 2019 года срок договора аренды истек. Местный исполком отказал в продлении договора, однако суд признал такое решение незаконным.
В декабре прошлого года Бибишев обратился в исполком с заявлением о подготовке проекта межевания территории, чтобы перераспределить земли и привести границы участка в соответствии с фактическим землепользованием. В исполкоме ответили, что в отношении земли нет зарегистрированного права аренды, сообщает пресс-служба суда.
Сегодня в проблемном долгострое ЖК «Мелодия», расположенном на улице Габишева в Казани, начались строительные работы. Степень готовности жилой части здания оценивается как высокая. На завершение строительства объекта направлено 190 млн рублей.
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