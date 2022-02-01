В челнинском суде назвали причину задержки строительства выставочного центра в 17-м комплексе

Фото: Максим Платонов (архив)

21 февраля Набережночелнинский городской суд рассмотрит иск к исполкому о земле, арендованной под выставочный центр, строящийся в 17-м комплексе. Истцом является предприниматель Дамир Бибишев.

Земельный участок для строительства выставочного центра был предоставлен сроком на три года. В декабре 2019 года срок договора аренды истек. Местный исполком отказал в продлении договора, однако суд признал такое решение незаконным.

В декабре прошлого года Бибишев обратился в исполком с заявлением о подготовке проекта межевания территории, чтобы перераспределить земли и привести границы участка в соответствии с фактическим землепользованием. В исполкоме ответили, что в отношении земли нет зарегистрированного права аренды, сообщает пресс-служба суда.



Сегодня в проблемном долгострое ЖК «Мелодия», расположенном на улице Габишева в Казани, начались строительные работы. Степень готовности жилой части здания оценивается как высокая. На завершение строительства объекта направлено 190 млн рублей.



Диана Жиленкова