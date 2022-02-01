Под Набережными Челнами тепловоз сошел с путей

В Тукаевском районе Татарстана тепловоз сошел с путей вблизи железнодорожной станции Круглое Поле. Транспортная прокуратура организовала проверку.

Инцидент произошел во время маневрирования. Так, одна из тележек съехала с рельсов. Обстоятельства схода локомотива выясняются. Отмечается, что тепловоз принадлежит индивидуальному предпринимателю, передает chelny-biz.ru.

Летом 2021 года в Казани трамвай сошел с рельсов и столкнулся с автомобилем, водитель которого пострадал. Происшествие случилось на улице Гвардейской. Из-за ДТП образовалась большая пробка. Как объяснили в МУП «Метроэлектротранс», сход мог произойти из-за крупногабаритного предмета на путях.



Диана Жиленкова