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В Татарстане в 2021 году заключили 18 тысяч договоров долевого строительства

09:47, 14.01.2022
В Татарстане в 2021 году заключили 18 тысяч договоров долевого строительства
Фото: Максим Платонов

Объем ипотечных сделок с жильем в сфере долевого строительства в Татарстане стабилизировался на уровне 18 тысяч договоров. Об этом сегодня сообщил руководитель Управления Росреестра по РТ Азат Зяббаров.

По его словам, после бума долевого участия в 2020 году объем сделок несколько снизился и составил 18 тысяч договоров по итогам 2021 года. По его данным, всего было зарегистрировано 117 748 ипотечных кредитов, из которых на жилищную сферу пришлось 60 803.

Кроме того, в Татарстане было зарегистрировано 7 700 льготных и 899 сельских ипотек.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Отметим, что только за 10 месяцев 2021 года жители Татарстана получили свыше 54,8 тысячи ипотечных кредитов. Это превысило показатели аналогичного периода 2020-го на 11,1%

Луиза Игнатьева
ЭкономикаНедвижимость Татарстан

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