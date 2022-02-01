Банк ЗЕНИТ выдал клиентам МСБ 34,7 млрд рублей в 2021 году

Банк ЗЕНИТ за 2021 год выдал предпринимателям заемных средств на общую сумму 34,7 млрд рублей, что на 52% больше, чем в 2020 году. Из них по программам льготного кредитования клиенты получили 7,4 млрд рублей. Чаще всего кредиты брали на пополнение оборотных средств и рефинансирование.

«Банк ЗЕНИТ продолжает наращивать объем выдачи кредитов представителям МСБ. Особое внимание мы уделяем повышению доступности заемных средств для предпринимателей в регионах. Так, в Республике Татарстан на развитие бизнеса было предоставлено кредитных средств в 4 раза больше, чем в прошлом году. Уверены, что своевременное финансирование позволит нашим клиентам расширить свое дело», — отметил руководитель блока МСБ Банка ЗЕНИТ Дмитрий Дьяков.

Средний размер займа составил 32,4 млн рублей. В топ-3 кредитуемых банком направлений бизнеса вошли оптовая и розничная торговля, аренда и производство. Средний срок кредитования — 3 года.

Из общей суммы льготных кредитов, предоставленных Банком ЗЕНИТ, по программе субсидирования Минэкономразвития было выдано 0,9 млрд рублей. По условиям данной программы, утвержденной постановлением правительства РФ от 31.12.2018 №1764, для заемщика предусмотрена процентная ставка, не превышающая значение, рассчитываемое как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на дату заключения кредитного договора, увеличенная не более чем на 2,75% годовых. Стать участниками могут компании, которые входят в перечень из 20 приоритетных отраслей.

По программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой совместно с АО «Корпорация «МСП» и Банком России, предоставлено заемных средств на сумму 6,5 млрд рублей. По ее условиям максимальная процентная ставка для заемщика не должна превышать размер ключевой ставки Банка России, увеличенной на 3 процентных пункта, при этом минимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей.

В Банке ЗЕНИТ представителям МСБ доступны кредиты на пополнение оборотных средств, приобретение недвижимости, оборудования и транспорта, овердрафт и контрактное кредитование в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Также действуют кредиты с господдержкой и льготные кредиты резидентам Москвы.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ