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Mash: в казанском автосервисе механики нашли под машиной взрывчатку

13:02, 01.02.2022 1
Mash: в казанском автосервисе механики нашли под машиной взрывчатку
Фото: realnoevremya.ru

В Казани механики автосервиса по улице Адоратского во время осмотра Nissan X-Trail нашли взрывчатку, прикрепленную к его дну.

Заметив подозрительный предмет, специалисты вызвали спецслужбы. Приехав на место, правоохранители подтвердили, что это взрывное устройство.

Водитель Nissan не знает, как устройство там оказалось. Сервис оцепили, авто поместили в бокс. В настоящее время службы выясняют, кто мог оставить бомбу, сообщил telegram-канал Mash Iptash.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:17
    В свое время не сработала наверное, так и каталась несколько месяцев или лет
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