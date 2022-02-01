Mash: в казанском автосервисе механики нашли под машиной взрывчатку

В Казани механики автосервиса по улице Адоратского во время осмотра Nissan X-Trail нашли взрывчатку, прикрепленную к его дну.



Заметив подозрительный предмет, специалисты вызвали спецслужбы. Приехав на место, правоохранители подтвердили, что это взрывное устройство.

Водитель Nissan не знает, как устройство там оказалось. Сервис оцепили, авто поместили в бокс. В настоящее время службы выясняют, кто мог оставить бомбу, сообщил telegram-канал Mash Iptash.

Маргарита Головатенко