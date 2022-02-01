Половина татарстанцев считает, что 2022 год будет хуже прошлого

Половина жителей Татарстана считает, что 2022 год станет хуже предыдущего. Таковы данные опроса, проведенного автомобильным сайтом «Дром».

При этом 34% татарстанцев верят, что этот год будет лучше прошедшего, а 16% думают, что год будет таким же, как и прошлый. По стране 50% также ожидают, что 2022 год будет хуже, 36% — что наоборот, 14% ответили, что новый год не будет отличаться от прошлого.

По мнению участников опроса, на их настроение влияет экономическая ситуация в России, рост цен, повышение налогов и продолжающаяся пандемия коронавируса.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно другому исследованию, проведенному порталом hh.ru, для 41% жителей Татарстана 2021 год был хуже 2020-го. 33% респондентов решили, что тот год был лучше позапрошлого, 21% — не заметили особой разницы, 5% — затруднились с ответом.

Дарья Акимова