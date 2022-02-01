В ПФР по Татарстану прокомментировали сообщения о незаконном удержании пенсии у жительницы Казани

Удержания из пенсии производятся территориальными органами ПФР в соответствии с федеральным законом «О страховых пенсиях» и осуществляются на основании исполнительных документов и решений судебных инстанций. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ПФР по Татарстану.

Если пенсионер не согласен с размером суммы удержания, он может обратиться в Федеральную службу судебных приставов. При отмене предыдущего постановления на удержание и вынесении нового сотрудники Пенсионного фонда обязательно примут его в работу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее прокуратура Советского района Казани провела проверку после обращения местной жительницы о незаконном удержании половины пенсии. В ноябре прошлого года после взыскания задолженности по кредитам судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на половину пенсии должницы. При этом размер выплаты после удержания оказался меньше прожиточного минимума, установленного для пенсионеров в России.



Татьяна Леухина