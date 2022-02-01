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Минфин прогнозирует сокращение выдачи ипотеки в 2022 году

08:57, 01.02.2022
Минфин прогнозирует сокращение выдачи ипотеки в 2022 году
Фото: realnoevremya.ru

В 2022 году может сократится объем выданных кредитов по ипотеке, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

Согласно прогнозу Минфина, в стране по числу ипотечных кредитов в 2022 году по сравнению с прошлым годом ожидается стабилизация или сокращение на 20-25%. В денежном выражении сокращение ожидается на уровне 15%.

Моисеев отметил, что стабилизация естественна после рекордов в 2020 и 2021 годах, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане по программе жилищного строительства на 2022 год, утвержденной 18 января, построят 2 млн 755 тыс. кв. метров жилья. По программе социальной ипотеки необходимо построить 72 дома. Сегодня уже построено более 33 тыс. кв. метров, что составляет 22% от плана на этот год.

Маргарита Головатенко
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