Минфин прогнозирует сокращение выдачи ипотеки в 2022 году

В 2022 году может сократится объем выданных кредитов по ипотеке, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.



Согласно прогнозу Минфина, в стране по числу ипотечных кредитов в 2022 году по сравнению с прошлым годом ожидается стабилизация или сокращение на 20-25%. В денежном выражении сокращение ожидается на уровне 15%.

Моисеев отметил, что стабилизация естественна после рекордов в 2020 и 2021 годах, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане по программе жилищного строительства на 2022 год, утвержденной 18 января, построят 2 млн 755 тыс. кв. метров жилья. По программе социальной ипотеки необходимо построить 72 дома. Сегодня уже построено более 33 тыс. кв. метров, что составляет 22% от плана на этот год.

Маргарита Головатенко