«Никто не говорит, что у нас тишь и благодать»: в мэрии Казани радуются росту доходов и снижению безработицы

Самый дорогой объект имеет площадь всего 12,8 «квадрата»

1,8 миллиарда рублей — такая сумма поступила в казанскую казну в течение 2021 года от Комитета земельных и имущественных отношений. Как отметил глава исполкома Казани Рустем Гафаров, КЗиО — «один из основных источников возобновляемых доходов городского бюджета». Об итогах работы комитета за 2021 год сегодня на «деловом понедельнике» доложил его председатель Ренат Галяутдинов.

Основную прибыль принес доход от аренды — около 900 млн рублей, и продажи земли, находящейся в собственности муниципалитета, — почти 474 млн рублей. На долю покупок предприятиями малого и среднего бизнеса пришлось 45 договоров — предприниматели купили недвижимости общей площадью 4,7 тысяч кв. метров. В то время как в 2020 году, когда бизнес почти не работал, — в два раза меньше, а договоров по продаже было заключено всего 18.

Как отметил Галяутдинов, бизнесу сегодня стало намного выгоднее выкупать недвижимость, чем платить за аренду, поскольку на законодательном уровне предприниматели получают рассрочку для оплаты собственности сроком до 5 лет, тем более что нет необходимости участвовать в торгах.

Как отметил Галяутдинов, бизнесу сегодня стало намного выгоднее выкупать недвижимость, чем платить за аренду. Фото kzn.ru

Чтобы получить право аренды, бизнесу предстоит пройти через электронные аукционы — в прошлом году с их помощью комитетом было реализовано 32 помещения из выставленных 49.

— Самый дорогой объект был реализован по адресу площадь Восстания, 30 площадью всего 12,8 квадратного метра, при этом цена одного объекта поднялась почти до 180 тысяч рублей за квадратный метр. Его приобрел собственник из Аксубаево, — отметил Галяутдинов.

За прошлый год выросло количество объектов муниципальной собственности — до 102. Это школы, детские сады, оздоровительные лагеря и дороги и прочее на общую сумму 9,2 млрд рублей. Как отметил Галяутдинов, за три года в Казани был построен 21 детский сад (пять — в 2021 году), 14 школ (четыре — в прошлом году) и три детских лагеря. Всего на балансе мэрии сегодня находятся 667 муниципальных учреждений.

Кстати, в течение следующих трех лет все казанские МУПы ждет реорганизация (таковы требования изменений в законодательстве), за исключением «Водоканала» и «Метроэлектротранса». Другие 10 получат статус хозяйствующих обществ — ООО либо АО.

Стало больше в столице республики и автодорог — построена часть дороги-дублера Горьковского шоссе. Фото kzn.ru

За изъятые у собственников земли — более 400 млн рублей

Стало больше в столице республики и автодорог — построена часть дороги-дублера Горьковского шоссе от улицы Несмелова до трассы федерального значения М-7 «Волга» через ЖК «Серебряный бор» и внутриквартальный проезд от ЖК «МЧС» до проспекта Победы и первого участка метрополитена. Как заметил глава КЗиО, строительство потребовало изъятия земельных участков как у физлиц, так и юридических — с ними заключено почти 340 соглашений на сумму свыше 414 млн рублей. На этот год остались еще 65 собственников, которые пока не подписали соглашение о передаче их земель мэрии.

Продолжается распределение бесплатных земельных участков для многодетных семей Казани. В прошлом году было предоставлено 232 надела под строительство домов — в Лаишевском и Высокогорском районах, а также около поселков Большие Дербышки и Константиновка. Кроме того, участки планируют выдавать на новой территории площадью более 960 га — тоже в Высокогорском районе. Там, по подсчетам комитета, можно будет создать еще порядка 3 тысяч участков для многодетных казанцев, что позволит сократить очередность в списках на получение земли.

Потребность в некоторых специальностях превышает количество соискателей

Итоги 2021 года на «деловом понедельнике» подвел Центр занятости населения Казани. По оценке его руководителя Тимура Муллина, уровень безработицы в столице вернулся к доковидному периоду — численность безработных в Казани в течение прошлого года сократилась в 3,7 раза: сегодня на учете в Центре занятости состоят всего 4,6 тысячи казанцев против более 17 тысяч человек годом ранее. Всего за год в службу в поисках работы обратились 26,3 тысячи жителей города. Самым пиковым стал октябрь — желающих получить новое рабочее место было 3,1 тысячи человек. Годом ранее, в ситуации, отягощенной локдауном и прочими антиковидными ограничениями, за помощью в трудоустройстве в центр обратилось почти 54 тысячи казанцев, больше всего в апреле — без малого 16 тысяч человек. Согласно данным статистики службы занятости, больше всего жителей города, находящихся в поиске работы, проживает в Приволжском районе — 1 455 человек (2020 год — 4 079), меньше всего безработных в Авиастроительном — всего 303.

По оценке Тимура Муллина, уровень безработицы в столице вернулся к доковидному периоду. Фото kzn.ru

Из тех, кто пришел в центр занятости, новое место работы нашли более 20 тысяч человек — это 78%. В рейтинге предприятий и организаций, предоставляющих больше всего вакансий для жителей Казани:

телекоммуникация и связь;

финансы, страхование, кредит;

транспорт и логистика;

IT и интернет технологии;

энергетика.

Немало рабочих мест предоставляют маркетплейсы, базирующиеся в столице РТ, — Ozon, Wildberries, KazanExpress, предлагая соискателям зарплату от 50 тысяч рублей, бесплатное питание, проезд, полис ОМС и другие преференции, отметил Муллин.

При этом на рынке труда Казани налицо дисбаланс между спросом и предложением, подчеркнул спикер. Среди дефицитных кадров — повара, операторы станков ЧПУ, токари, фрезеровщики, электромонтеры, наладчики станков и манипуляторов.

Фото kzn.ru

— В некоторых отраслях экономики потребность в кадрах превышает количество соискателей, что создает определенный дефицит в реальном секторе экономики. Уровень конкуренции за персонал сейчас крайне высокий, и многие работодатели готовы принимать сотрудников и без навыков работы, с условием обучения новым навыкам, с предложением средней зарплаты в размере 35 тысяч рублей.

В рамках программы господдержки 117 человек получили субсидии на открытие собственного дела — каждый по 145 тысяч рублей. Полученные деньги казанцы направили на открытие бизнеса по ремонту и пошиву изделий, ремонту ювелирных изделий, на оказание услуг ландшафтного дизайна, открытие парикмахерских и другие направления деятельности.

В ходе доклада Тимур Муллин обратился к главе исполкома с просьбой оказать содействие в трудоустройстве школьников на время летних каникул:

— Несмотря на проводимую Центром занятости работу, поиск работодателей, готовых сотрудничать в этом направлении, в последние годы доставляет большие трудности.

Как считает Муллин, среди казанцев, желающих сменить место работы, в последнюю пару лет появился новый тренд — обучение новой профессии. Фото: Максим Платонов

«Волна безработных отхлынула»

Как считает Муллин, среди казанцев, желающих сменить место работы, в последнюю пару лет появился новый тренд — обучение новой профессии. Такую услугу центр предоставляет в рамках нацпроекта «Демография». Новые навыки в ходе переобучения получили более трех тысяч жителей города, 90% из которых затем устроились на работу. Им было предложено более 500 направлений, среди которых web-дизайн и робототехника, парикмахерское искусство, сварка, ресторанный сервис, кондитерско-поварское ремесло и многое другое. Работа в этой части продолжается, а освоить новую профессию могут жители города от 50 лет и старше, мамы в декрете, неработающие женщины, воспитывающие детей-дошкольников, молодежь до 35 лет.

Не остаются без внимания и люди с ограниченными возможностями здоровья: из 1 160 обратившихся в центр занятости работу нашли 777 человек. Сегодня в Казани насчитывается 18,8 тысячи инвалидов трудоспособного возраста, из которых почти 1,4 тысячи необходимо найти вакантное место, отметил Муллин. Тем более что с 1 марта текущего года вступит в силу новое требование российского законодательства о занятости населения по квотированию рабочих мест для инвалидов — квота для приема инвалидов на работу будет считаться выполненной работодателем только в случае трудоустройства инвалида. Кроме того, уровень занятости инвалидов должен быть не менее 40% от общего числа людей трудоспособного возраста с особенностями здоровья, проживающих в городе.

В целом Казань среди других городов-миллионников России сегодня находится на 4-м месте по уровню безработицы с показателем 0,73, уступая Самаре (0,61), Красноярску (0,45) и Нижнему Новгороду (0,44).

Руководитель исполкома казанской мэрии Рустем Гафаров заметил: «Этот показатель выглядит красноречиво на фоне общероссийских показателей в 4,3%, мы вернулись к допандемийному уровню. Конечно же, никто не говорит, что у нас в экономике все хорошо, сплошная тишь благодать, все предприятия, в том числе и муниципальные, чувствуют давление, но волна безработных отхлынула».

Ангелина Панченко