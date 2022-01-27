В Челнах не будут ужесточать COVID-ограничения

В Челнах не планируется ужесточать антиковидные меры или вводить дополнительные, сообщил главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев.



По его словам, как в Татарстане, так и в Челнах действуют адекватные в текущей эпидемиологической ситуации ограничительные меры. Если ситуация осложнится, такие вопросы будут рассматриваться.

Бариев напомнил, что в некоторые случаях в городах были ограничены масштабы массовых спортивных, культурно-зрелищных мероприятий. Пока в Челнах продолжаются ранее установленные мероприятия: утренние фильтры, дезинфекционный режим, социальная дистанция.

За прошедшую неделю на соблюдение антиковидных мер в городе проверили 19 предприятий. Нарушения нашли в детских садах №47, 36, 12 и 13 и школах №22 и 37, а еще двух промышленных объектах: ООО «Железнодорожник» и ООО «Агросила-Сервис».

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане не планируют переводить школы на дистанционный формат обучения. Как сообщили в Минобрнауки РТ, в настоящее время используется точечный, индивидуальный подход в зависимости от эпидемиологической обстановки в том или ином учреждении. В республике на разобщении находятся классы в 47 школах. Полностью закрытых учебных заведений нет.

Маргарита Головатенко