В Елабуге вновь заработала автостанция, закрытая в 2018 году

В Елабуге снова заработала автостанция, закрытая в 2018 году. Об этом сообщается в официальном аккаунте города в инстаграме.

Находится она по адресу улица Чапаева, 76а. Четыре года назад станция была закрыта из-за маленького пассажиропотока. Однако решение о возобновлении ее работы приняли после многочисленных просьб горожан. В начале января здание выкупили за 10 млн рублей и две недели ремонтировали.

На открытии присутствовали глава Минтранса Татарстана Фарит Ханифов и мэр Елабуги Рустем Нуриев.

С 1 января в Рыбной Слободе были отменены все автобусы до Казани. Решение объяснили низким пассажиропотоком, введением QR-кодов и ростом нелегальных такси. При этом руководство ПАТП не теряет надежды возобновить рейсы до столицы Татарстана.



Дарья Акимова