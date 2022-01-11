В Рыбной Слободе отменили все автобусы до Казани — видео

В Рыбной Слободе с 1 января отменили все автобусы до Казани. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Такое решение объяснили низким пассажиропотоком. Также перевозчик объясняет это введением QR-кодом и ростом нелегальных такси. При этом руководство ПАТП не теряет надежды возобновить рейсы до Казани.

Власти района совместно с Минтрансом республики ищут пути решения проблемы.

В начале 2021 года в Зеленодольске перевозчик объявил об отмене льгот на междугородние перевозки с 1 марта. Начальник управления транспорта Миндортранса Татарстана Алексей Сидоров заявлял, что это произошло из-за того, что исполком Зеленодольского района РТ не заключил соответствующий договор с перевозчиком. В конфликт вмешалась прокуратура Татарстана. После этого перевозчик объявил, что не будет отменять перевозки граждан по социальному проездному.



Татьяна Леухина