Российская сборная заняла 5-е место в смешанной эстафете на чемпионате Европы

Фото: Nordic Focus

Сборная России по биатлону заняла 5-е место в смешанной эстафете на чемпионате Европы, проходящем в немецком городе Арбере. Об этом сообщает RT.

Победителями стала норвежская сборная с результатом 1 час 17 минут 44,9 секунды. Второе место — у Германии, третье — у Швейцарии.

В составе российской сборной выступали Василий Томшин, Петр Пащенко, Лариса Куклина и Анастасия Шевченко. Чемпионат Европы завершится в это воскресенье одиночной смешанной эстафетой.

23 января мужская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете на этапе Кубка мира. Они преодолели дистанцию 4х7,5 километра за один час 12 минут 14,7 секунды с четырьмя дополнительными патронами на восьми огневых рубежах. Победителями тогда также стали норвежцы.



Дарья Акимова