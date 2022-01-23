Мужская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете на этапе Кубка мира

Мужская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Первое место заняли норвежцы.

Они преодолели дистанцию 4х7,5 километра за один час 12 минут 14,7 секунды с четырьмя дополнительными патронами на восьми огневых рубежах. Российские спортсмены опоздали на одну минуту 57,2 секунды, использовали 12 дополнительных патронов и пробежали один штрафной круг. Третьими пришли немцы (+2.04,4; 4).

В состав российской команды вошли: Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Вчера женская сборная России по биатлону тоже заняла второе место в эстафетной гонке на седьмом этапе Кубка мира. Золото взяла норвежская команда.

15 января российская сборная по биатлону завоевала золото в эстафете среди мужчин на шестом этапе Кубка мира в немецком городе Рупольдинге.



Татьяна Леухина