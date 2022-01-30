Прокурор Вахитовского района встретился с коллективом «Казанского хлебозавода №3»

Фото: прокуратура РТ

Прокурор Вахитовского района Казани Артур Абуталипов встретился с трудовым коллективом АО «Казанский хлебозавод №3», сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Руководитель ведомства поинтересовался ситуацией на предприятии и выслушал жалобы сотрудников, а еще дал им разъяснения правового характера. Соблюдение трудовых прав работников хлебозавода находится на контроле прокуратуры.

«Надзорным ведомством будут приняты исчерпывающие меры реагирования, направленные на обеспечение социальных гарантий и конституционных прав трудящихся, а также продовольственной безопасности казанцев», — сказал Абуталипов.

Сейчас хлебозавод работает в штатном режиме.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее в Сети появилась петиция с просьбой не закрывать Казанский хлебозавод №3. Авторы обратились к президенту России Владимиру Путину. Авторы обращения утверждали, что собственник завода — холдинговая компания «Ак Барс» — планирует с марта 2022 года остановить деятельность завода и передать бренд и производство в АО «Булочно-кондитерский комбинат».

После этого в пресс-службе холдинга сообщили, что не будут закрывать завод из-за социальной напряженности.

Маргарита Головатенко