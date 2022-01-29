В России зафиксировали новый суточный рекорд заражений коронавирусом — 113 122 случая

За последние сутки в России выявили 113 122 случая заболевания коронавирусом, это очередной рекордный показатель с начала пандемии. Всего заболевших по стране выявили 11 615 779 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 29 января, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 30 010 человек, всего выздоровевших — 10 189 207 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 668 россиян, всего от инфекции скончались 330 111 человек.

Фото: realnoevremya.ru

В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу остался на уровне 64,4%. Этот показатель не изменился за неделю. Как объяснила Голикова, это обусловлено утратой иммунитета первично привитыми россиянами и теми, кто переболел COVID-19 более полугода назад. Вчера в России выявили 98 040 новых случаев COVID-19.

Маргарита Головатенко