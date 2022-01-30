Новости общества

11:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На поддержку татарстанских поликлиник в связи с «омикроном» направили 160 млн рублей

10:27, 30.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
На поддержку татарстанских поликлиник в связи с «омикроном» направили 160 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

Татарстану выделили 160 млн рублей на поддержку поликлиник, осуществляющих работу по системе обязательного медицинского страхования (ОМС), соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Правительство предприняло меры в связи с распространением штамма коронавируса «омикрон». Из-за распространения заболеваемости выросла нагрузка на амбулаторную сеть поликлиник. Средства поспособствуют обеспечению стабильной работы медучреждений.

Фото: realnoevremya.ru

Всего на эти цели в регионы направили 7,3 млрд рублей. Мишустин поручил Минздраву проконтролировать, чтобы территориальные фонды ОМС как можно быстрее получили федеральные трансферты.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицинаЭкономикаФинансы Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также