На поддержку татарстанских поликлиник в связи с «омикроном» направили 160 млн рублей
Татарстану выделили 160 млн рублей на поддержку поликлиник, осуществляющих работу по системе обязательного медицинского страхования (ОМС), соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Правительство предприняло меры в связи с распространением штамма коронавируса «омикрон». Из-за распространения заболеваемости выросла нагрузка на амбулаторную сеть поликлиник. Средства поспособствуют обеспечению стабильной работы медучреждений.
Всего на эти цели в регионы направили 7,3 млрд рублей. Мишустин поручил Минздраву проконтролировать, чтобы территориальные фонды ОМС как можно быстрее получили федеральные трансферты.
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