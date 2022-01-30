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В Челнах нашли тело молодого мужчины спустя 10 суток после смерти

09:22, 30.01.2022
В Челнах нашли тело молодого мужчины спустя 10 суток после смерти
Фото: realnoevremya.ru

В доме 9 комплекса поселка ГЭС в Набережных Челнах женщина обнаружила тело 29-летнего брата. Она не смогла дозвониться до него и приехала проведать. Найдя его в квартире мертвым, челнинка вызвала полицию.

Прибывшие на вызов правоохранители, осмотрев тело, констатировали — признаки насильственной кончины отсутствуют, а давность смерти составила около десяти суток.

Причину смерти установят судмедэксперты, сообщают «Челнинские известия».

Фото: realnoevremya.ru

На этой неделе в частном предприятии на улице Моторной в Набережных Челнах грузчик обнаружил на складе тело 31-летнего коллеги, работавшего сварщиком. Вызов поступил в полицию в 9 утра. Давность смерти составила примерно девять часов.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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