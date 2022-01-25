На складе в Челнах нашли тело молодого сварщика
На частном предприятии на улице Моторной в Набережных Челнах грузчик обнаружил на складе тело 31-летнего коллеги, работавшего сварщиком.
Вызов поступил в полицию в 9 утра. Давность смерти составила примерно девять часов. Причина смерти пока неизвестна.
Сотрудники полиции изъяли с места происшествия сотовый телефон. В последний раз мужчина разговаривал с женой, сообщили «Челнинские известия».
В субботу, 22 января, в подвальном помещении в Нижнекамске нашли труп мужчины без видимых признаков насильственной смерти. Полицейские установили личность по отпечаткам пальцев. Им оказался мужчина 1954 года рождения, находившийся в розыске как без вести пропавший. В сентябре прошлого года с заявлением о его пропаже обратился брат.
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