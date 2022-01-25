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На складе в Челнах нашли тело молодого сварщика

12:57, 25.01.2022
На складе в Челнах нашли тело молодого сварщика
Фото: realnoevremya.ru

На частном предприятии на улице Моторной в Набережных Челнах грузчик обнаружил на складе тело 31-летнего коллеги, работавшего сварщиком.

Вызов поступил в полицию в 9 утра. Давность смерти составила примерно девять часов. Причина смерти пока неизвестна.

Сотрудники полиции изъяли с места происшествия сотовый телефон. В последний раз мужчина разговаривал с женой, сообщили «Челнинские известия».

Фото: realnoevremya.ru

В субботу, 22 января, в подвальном помещении в Нижнекамске нашли труп мужчины без видимых признаков насильственной смерти. Полицейские установили личность по отпечаткам пальцев. Им оказался мужчина 1954 года рождения, находившийся в розыске как без вести пропавший. В сентябре прошлого года с заявлением о его пропаже обратился брат.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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