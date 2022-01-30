Февральские учения ВМФ перенесли за пределы исключительной экономической зоны Ирландии

Минобороны России решило перенести район предстоящих в феврале учений ВМФ РФ в Атлантическом океане за пределы исключительной экономической зоны Ирландии, сообщает «Интерфакс».



Такое решение приняли в ответ на просьбы правительства Ирландии, а еще Организации производителей рыбы на юге и западе Ирландии, чтобы не создавать помех ирландскому рыбному бизнесу.

Направленность учений — отработка действий сил ВМФ и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а еще по противодействию военным угрозам РФ с морских и океанских направлений.

В августе прошлого года МИД Испании не разрешил российским военным кораблям стоянку в порту Сеуты на северном побережье Африки. Противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и спасательное судно «Алтай» не смогли войти в испанский порт, так как министерство иностранных дел страны не получило необходимую информацию от военных о дальнейшем маршруте российских кораблей после выхода из Сеута.

Маргарита Головатенко