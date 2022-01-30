Мишустин назначил нового руководителя Росжелдора

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Алексея Дружинина новым руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор). Об этом сообщается на официальном сайте правительства РФ.

Дружинин родился в 1973 году. Окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». В 2004—2005 годах был начальником правового управления Федерального агентства железнодорожного транспорта. Затем перешел в Минтранс РФ, где работал до 2014 года в качестве замдиректора Департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности, замдиректора Департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта и директора Департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности. До назначения на пост главы Росжелдора Алексей Дружинин более пяти лет занимал должность исполнительного директора некоммерческого партнерства, а позже саморегулируемой организации «Союз участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава».

Является действительным государственным советником 2-го класса. Награжден медалью «За развитие железных дорог» и нагрудным знаком «Почетный железнодорожник».

Фото: Союз операторов железнодорожного транспорта

28 января Мишустин назначил Валентина Иванова замминистра транспорта РФ. Ранее Иванов занимал должность замдиректора департамента строительства правительства России. Также он возглавлял комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области и работал главным инженером дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта — филиала РЖД.



Дарья Акимова