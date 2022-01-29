В декабре 2021 года средний размер микрозайма в Татарстане вырос до 9 016 рублей

Фото: Максим Платонов

В декабре 2021 года средний размер микрозайма в Татарстане составил 9 016 рублей. Такие данные приводятся на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, размер микрозайма вырос на 7,4%. В декабре позапрошлого года он составлял 8 216 рублей. В таблице по динамике среднего размера микрозайма среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования республика оказалась на 11-м месте.

Наибольший рост среднего чека микрозайма в последнем месяце 2021 года показали Удмуртская Республика (+12,6%), Ленинградская (+12,5%), Челябинская (+11,5%), Кемеровская (+10,5%) и Иркутская (+8%) области. А показатели по снижению продемонстрировали Воронежская (-18,0%), Белгородская (-6,2%), Саратовская (-5,8%), Омская (-5,8%) области и Москва (-3,3%).

В октябре 2021 года средний размер микрозайма в Татарстане уменьшился на 14,7% по сравнению с сентябрем того же года. Во второй осенний месяц средний чек составлял 8 492 рубля, а в сентябре — 9 960 рублей.

Дарья Акимова