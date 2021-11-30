Средний размер микрозайма в Татарстане уменьшился на 14,7% в октябре

В Татарстане размер среднего чека микрозайма снизился в октябре 2021 года на 14,7% по сравнению с прошлым месяцем, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).



Так, в октябре средний чек составил 8 492 рубля, а в сентябре прошлого года — 9 960 рублей.

Республика попала в список регионов с наибольшим снижением среднего чека микрозайма в октябре 2021 года среди 30 регионов-лидеров по объемам этого вида розничного кредитования. Наибольшие показатели снижения за месяц продемонстрировали Самарская (-19,0%), Нижегородская (-18,6%) и Саратовская (-16,4%) области, а еще Башкортостан (-15,0%). Лишь в одном регионе из топ-30 — в Московской области — наблюдался прирост на 3,2%.

Фото: realnoevremya.ru

Средний размер потребительского кредита в Татарстане в третьем квартале этого года сократился на 11% по сравнению с предыдущим.

Маргарита Головатенко