«Зенит-Казань» обыграл «Динамо-ЛО»

Фото: Пресс-служба «Зенит-Казань»

Сегодня «Зенит-Казань» обыграл «Динамо-ЛО» из Ленинградской области со счетом 3:1 (26:28, 25:20, 25:18, 25:14) во встрече 15-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд. Об этом сообщается на сайте клуба.

Матч проходил в столице Татарстана. Казанская команда одержала девятую победу подряд в Суперлиге и лидирует в турнирной таблице, набрав 43 очка.

Следующий раз «Зенит-Казань» сыграет 2 февраля против кемеровского «Кузбасса» в матче 1/4 финала Кубка ЕКВ.

23 января «Зенит-Казань» обыграл «Енисей-Красноярск» в матче Суперлиги. Встреча в столице РТ завершилась со счетом 3:0 (25:11, 25:16, 25:17).

Дарья Акимова