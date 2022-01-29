В Татарстане выросла задолженность организаций ЖКХ за энергоресурсы

Фото: Максим Платонов

В Татарстане выросла задолженность организаций жилищно-коммунального комплекса за потребленные энергоресурсы, сообщил сегодня на совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.



К 1 января 2022 года объем просроченной задолженности за газ составил 367 млн рублей, что на 4,9 млн рублей больше, чем за аналогичный период в 2021 году. В декабре снижение задолженности составило 13,6 млн рублей.

География организаций ЖКХ, не выполнивших свои обязательства по своевременной оплате за газ, охватывает 14 районов, из которых в девяти муниципалитетах сумма задолженности выросла. За 12 месяцев долг за поставки электричества составил 40 млн рублей, снизившись на 39 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

По состоянию на 1 января 2022 года в Татарстане задолженность за жилищно-коммунальные услуги составила почти 8 млрд рублей — это почти двухмесячное начисление платежей. В шести муниципалитетах задолженность превысила два месяца. Долг от одного до двух месяцев на счету 20 муниципальных образований.

Маргарита Головатенко