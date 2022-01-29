В Татарстане задолженность за ЖКУ составила почти 8 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

По состоянию на 1 января 2022 года в Татарстане задолженность за жилищно-коммунальные услуги составила почти 8 млрд рублей — это почти двухмесячное начисление платежей, сообщил на совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.



В шести муниципалитетах задолженность превысила два месяца. Долг от одного до двух месяцев на счету 20 муниципальных образований.

В декабре уровень собираемости платежей за ЖКУ составил в среднем 102%, что на 0,7% ниже прошлогоднего показателя. Среднегодовой уровень составил 99%, это выше чем за аналогичный период 2020 года на 0,2%.

В 26 муниципалитетах среднегодовой уровень по состоянию на 1 января 2022 года оказался ниже среднереспубликанского. Превысили среднереспубликанское значение19 муниципалитетов.

Фото: realnoevremya.ru

В начале января жителям казанского микрорайона Дербышки пригрозили отключением электроэнергии из-за задолженности по оплате ЖКХ. Объявление на домах разместила управляющая компания «ЖКХ Дербышки».

Маргарита Головатенко