Синоптики предупредили о похолодании до -20 градусов этой ночью в Татарстане

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане этой ночью прогнозируется похолодание до -20. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра РТ.

Так, в ночь на субботу похолодает до -10..-15˚, при прояснениях до -20˚. Днем потеплеет до -7..-12˚

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане в ближайшие выходные ожидаются морозы, однако в воскресенье днем потеплеет до -1 градуса. Начальник Главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин предупредил глав районов и городов республики о рисках оттепели и дал ряд рекомендаций.



Татьяна Леухина