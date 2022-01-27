В Татарстане в выходные потеплеет до -1 градуса, а в начале следующей недели — до +1°С

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в ближайшие выходные ожидаются морозы, однако в воскресенье днем потеплеет до -1 градуса. В начале следующей недели синоптики прогнозируют метель и сильный ветер.

В пятницу и субботу, 28—29 января, в Татарстане пройдет небольшой снег. Ночью и утром похолодает до -11... -18°С, а при прояснениях температура опустится до -21°С. Днем ожидается от 6 до 12 градусов мороза, сообщили в Гидрометцентре РТ.

В воскресенье, 30 января, в Татарстане вновь пройдет снег. Ночью температура опустится до -9... -14°С. Днем в республике ожидается -1... -6 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 31 января и 1 февраля, временами пройдет снег, ожидаются метели и сильный ветер. Ночью температуры составят -3... -8°С, а днем потеплеет до -3... +1°С.

Фото: Максим Платонов

Как отметили в Гидрометцентре РТ, в последние дни в Татарстане установилась спокойная умеренно морозная погода, временами с небольшим снегом. Днем температура держалась в пределах от -10 до -15°С, а ночью — от -13 до -18 градусов. В низких районах республики при прояснениях она опускалась до -22... -24°.

Сегодня днем в Татарстане местами наблюдается небольшой снег. В полдень температуры воздуха составили -10... -15 градусов.

Татьяна Демина