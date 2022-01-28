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Ночью на уборку улиц Казани выйдет 354 единицы техники и 65 дорожных рабочих

23:32, 28.01.2022
Ночью на уборку улиц Казани выйдет 354 единицы техники и 65 дорожных рабочих
Фото: kzn.ru

В Казани ночью на уборку улиц от снега выйдут 65 дорожных рабочих и 354 единицы специальной техники. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Снег вывезут со следующих улиц: Баумана, Вишневского, Кремлевской, Латышских Стрелков, Ленинградской, Парижской Коммуны, Петербургской, Политехнической, Седова, Тихомирнова, Тукая, а также Катановского и Щербаковского переулков, Оренбургского тракта и других участков улиц.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За минувшие сутки с улиц столицы Татарстана вывезли 13 860 тонн снега, а с начала зимнего сезона — 565 126 тонн. Днем в уборке задействовали 563 дорожных рабочих и 406 единиц специальной техники.

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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