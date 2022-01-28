В Татарстане мужчина обвиняется в обезображивании лица подростка бритвой

Следственные органы СК РФ по Татарстану завершили расследование уголовного дела в отношении 52-летнего челнинца. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

По версии следствия, 29 августа прошлого года мужчина, будучи пьяным, поругался с 16-летним подростком, который пришел в гости к его дочери. Между ними произошла потасовка, во время которой обвиняемый достал бритву и ударил ею подростка по щеке. Это привело к обезображиванию лица юноши.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причастность к совершению преступления мужчина признал частично. Следователь в отношении него избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РТ.

Ранее в Татарстане 38-летнего оператора машинного станка обвинили в несчастном случае, в результате которого подросток лишился руки. Рабочий нарушил требования безопасности.



Татьяна Леухина