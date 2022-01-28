В России появилась новая схема мошенничества с полным обнулением счета банковской карты

В России отмечается рост фишинговых сайтов, на которых размещаются объявления о покупке билетов на концерты и спектакли. Однако вместо покупки оформляется подписка на мошеннический сайт, сообщил РБК представитель банка ВТБ.



Объявления о якобы продаже билетов злоумышленники рассылают в социальных сетях и мессенджерах, по электронной почте или на сайтах знакомств.

Новизна схемы заключается в том, что мошенники научились регулировать частоту списания денежных средств. С банковской карты покупателя списывают от 5 до 20 тысяч рублей с разницей в 10—15 секунд до полного обнуления баланса.

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Только в Нижнекамске количество заявлений на интернет-мошенников взлетело в 2,5 раза за 2020 год по сравнению с 2019-м. Зато в 2021-м мошенничество, можно сказать, вышло на передовую: по факту кражи денег со счетов заведено 520 уголовных дел, а обращений и звонков в городскую полицию было и того больше — 880.

Подробнее о том, как житель Нижнекамска попался на удочку продавца-мошенника и лишился 50 тысяч рублей вместо приобретения заветной игровой консоли, — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко