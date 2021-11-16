В Альметьевске отремонтируют центральную районную больницу за 48,6 млн рублей
В Альметьевске планируют отремонтировать центральную районную больницу за 48,6 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает Главинвестстрой Татарстана. Ремонт финансируется из бюджета республики. Потребуется отремонтировать стационар, пищеблок, прачечную, заняться озеленением и благоустройством территории.
Заявки принимаются до 21 ноября 2021 года. Работы потребуется завершить до 1 мая 2022 года.
Недавно Главинвестрой РТ опубликовал тендер на ремонт здания Дома дружбы народов «Родник» в Набережных Челнах за 103,5 млн рублей. Подрядчику потребуется произвести капитальный ремонт.
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