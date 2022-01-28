Медведев: бедность и низкие доходы — ключевая проблема России

В России бедность и низкие доходы являются ключевой проблемой, в числе последствий которой — преступность, проблемы здоровья и др. Такого мнения придерживается зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что бедность не единственная проблема. По словам Медведева, также на повестке дня находятся проблемы развития экономики, технологического отставания, коррупции и т.д.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Но если говорить о человеческих проблемах, то проблема доходов, качественного образования и здравоохранения, мне кажется, — это проблема номер один, — передает слова зампредседателя Совбеза «РИА Новости».

В прошлом месяце президент РФ Владимир Путин сообщил, что борьба с бедностью является безусловным приоритетом правительства. Как отметил лидер страны, чтобы повысить доходы россиян, необходимы адресная социальная поддержка, помощь семьям с детьми, создание новых рабочих мест и другие меры.

Диана Жиленкова