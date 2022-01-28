За сутки в Казани произошло более 200 ДТП

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в столице Татарстана произошло 211 ДТП. В некоторых происшествиях есть пострадавшие. Так, случились два наезда на пешехода, сообщает телеграм-канал ГИБДД Казани.

В минувший четверг в городе задержали семь водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Также у восьми человек не оказалось водительских прав. По подозрению в совершении преступлений в отдел полиции доставили двух граждан.

Фото: Максим Платонов

Недавно в городе 24-летний водитель Volkswagen сбил подростка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 13-летнюю девочку доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Диана Жиленкова