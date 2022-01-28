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В Татарстане около 2 тысяч частных клиник оказывают медуслуги

01:32, 28.01.2022
В Татарстане около 2 тысяч частных клиник оказывают медуслуги
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстан работают 1 990 медицинских организаций частной системы здравоохранения, которые имеют лицензии на осуществление медицинской деятельности. Более 75% частных клиник расположены в крупных городах — Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Бугульма, Зеленодольск, Нурлат.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Больше всего лицензий частные клиники получают по направлениям «терапия» — 29, 7%, «неврология» — 25%, «стоматология» —22,7%. Платные услуги детям оказывают 11% медучреждении, акушерством и гинекологией занимаются 9%, офтальмологией, урологией. хирургией, эндокринологией — около 3%, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

В Татарстане сейчас развернули 54 временных инфекционных госпиталя, принимающих больных коронавирусом. Там развернуто 3 242 койки.

Вчера заместитель главного врача по лечебным вопросам Набережночелнинской инфекционной больницы Татьяна Аглямова сообщила, что сейчас в медучреждении из 300 коек заняты 226. За последние полторы недели обращаемость в больницы увеличилась и в 90% случаев — это острые респираторные заболевания.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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