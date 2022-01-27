В больницы Набережных Челнов увеличилась обращаемость — это связано с «омикроном»

Заместитель главного врача по лечебным вопросам Набережно-Челнинской инфекционной больницы Татьяна Аглямова сообщила, что на данный момент в медучреждении из 300 коек заняты 226 и 67 из пациентов — это дети. Об этом говорится на сайте мэрии Набережных Челнов.

По словам Аглямовой, за последние полторы недели обращаемость в больницы увеличилась и в 90% случаев — это острые респираторные заболевания.

— Мы считаем, что это, безусловно, связано с приходом на нашу территорию «омикрона». Имеются определенные особенности течения данного заболевания. Исходя из этого мы строим свои организационные и лабораторные мероприятия, — сказала Татьяна Аглямова.

Она пояснила, что структура приемного покоя устроена так, что при приеме больных в боксах идет полная изоляция пациентов друг от друга. Госпитализацию оказывают пациентам со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания. Люди с легким течением болезни консультируются и отправляются на амбулаторный этап с рекомендациями по дальнейшему поведению и лечению.

— На сегодняшний день «омикрон» очень сложно отличить от тех обычных острых ОРЗ, которые обычно присутствуют в зимний период, в том числе и в доковидные времена. Новая коронавирусная инфекция претерпела клинические метаморфозы, — рассказала заместитель.

Также она сообщила, что в больнице имеются все необходимые лекарства для оказания квалифицированной помощи больным в соответствии с существующими стандартами лечения.

Главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев заявил, что в Челнах не планируется ужесточать антиковидные меры или вводить дополнительные. По его словам, как в Татарстане, так и в Челнах действуют адекватные в текущей эпидемиологической ситуации ограничительные меры. Если ситуация осложнится, такие вопросы будут рассматриваться.



Максим Кокунин