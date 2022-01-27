Иммунолог предупредила об опасной ошибке при лечении COVID-19

Прием иммуномодулирующих препаратов после диагностирования COVID-19 может обернуться негативными последствиями. Об этом заявила иммунолог Мария Польнер.

— Может начаться неконтролируемая реакция иммунной системы, которая начинает видеть «врага» в клетках собственного организма, — предупредила она.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также такие препараты могут вызвать «цитокиновый шторм», который значительно ухудшает течение COVID-19 и может привести к летальным последствиям.

После попадания инфекции в организм тело самостоятельно активирует защитный механизм, вследствие чего у больного повышается температура, появляется заложенность носа, боль в горле и кашель, передает «РИА Новости».

Вчера Минздрав России опубликовал памятку для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения COVID-19. В ней привитым и переболевшим, которые переносят коронавирус в бессимптомной форме, рекомендуется соблюдать самоизоляцию, измерять температуру тела не реже одного раза в сутки.



Татьяна Леухина