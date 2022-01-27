Совет директоров «Татнефти» утвердил бюджет на февраль 2022 года

Сегодня совет директоров ПАО «Татнефть» рассмотрел итоги исполнения бюджета за 2021 год и утвердил бюджет на февраль 2022 года. Заседание провел президент Татарстана Рустам Минниханов в Доме правительства республики.



В 2021 году управление завершило 47 аудиторских проверок с разработкой корректирующих мероприятий. На постоянной основе проводились аудиты деятельности банковской группы «Зенит».

Участники заседания также заслушали информацию о ходе реализации стратегии инновационного развития «Татнефти» с 2018 по 2021 год. За этот период компания зарегистрировала права на 1 336 объектов интеллектуальной собственности. В 2021 году была подана 431 соответствующая заявка, в том числе 34 — за пределами России. По сравнению с 2017 годом рост составил 77%.



Фото: tatneft.ru

В своей инновационной стратегии «Татнефть» для решения масштабных производственных задач в интересах республики и страны будет ориентироваться на региональные и федеральные программы инновационного развития, передает пресс-служба президента РТ.

В начале января «Татнефть» сообщила, что добыла 27,8 млн тонн нефти по итогам 2021 года. Это на 1,8 млн больше, чем в 2020 году.



Татьяна Леухина