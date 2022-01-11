В 2021 году «Татнефть» добыла более 27 млн тонн нефти

По итогам 2021 года компания «Татнефть» добыла 27,8 млн тонн нефти. Это на 1,8 млн больше, чем в 2020 году. Об этом сообщается на официальном сайте компании.



В декабре предприятия группы «Татнефть» добыли 2,4 млн тонн нефти. На лицензионных участках за пределами Татарстана добыто 25,8 тысячи тонн, а с начала года — 301 тысяча тонн.

Фото: tatneft.ru

Также в прошлом году компания добыла 3,6 млн тонн сверхвязкой нефти. Это на 291,2 тысячи тонн больше, чем в 2020 году.

Вчера сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила «Татнефти» покупку нефтесервисных компаний у «Таграса». Речь идет о компаниях «Таграс-Химсервис», «Мехсервис-НПО», «НКТ-Сервис», «КРС-Сервис», «ТМС-Логистика» и УК «Татбурнефть».

Диана Жиленкова