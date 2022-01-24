Набережночелнинский крановый завод уволил 129 человек перед банкротством

Набережночелнинский крановый завод заявил о сокращении персонала. Под него попадают всего оставшиеся девять человек. Остальных уволили еще в 2021 году, сообщают Chelny.biz.



По состоянию на 1 января на предприятии были девять работников, а изначально там было 129 человек, рассказала директор Центра занятости населения Татьяна Быданова.

По ее словам, они уволились в октябре по собственному желанию из-за отсутствия работы. Несколько человек уволили по договору с соглашением. Сейчас в центр занятости обратился лишь один человек.

НЧКЗ уведомил центр занятости о сокращении людей 20 января. Три бывших сотрудницы сейчас в декретном отпуске, остальным предложили вакансии по профилю. Большинство работников завода уже нашли новую работу.

После вмешательства прокуратуры в январе Набережночелнинский крановый завод начал погашать долги по зарплате перед сотрудниками. Деньги получили более 180 работников НЧКЗ — им выплатили в общей сложности более 12 млн рублей. Долг, накопленный предприятием перед работниками за октябрь — ноябрь 2021 года, превышал 13 млн.

Набережночелнинский крановый завод заявил о самоликвидации в канун 25-летия. Подробнее о банкротстве, проблемах с выплатами сотрудникам и деле против директора предприятия Марса Тимербулатова — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко