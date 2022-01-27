В Татарстане базовые предприятия нефтегазохимического комплекса нарастили производство на 6,8%

Базовые предприятия нефтегазохимического комплекса Татарстана нарастили производство на 6,8% в 2021 году, об этом стало известно на совете директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг», который прошел под председательством президента республики Рустама Минниханова.



В консолидированный бюджет Татарстана нефтегазохимические предприятия уплатили порядка 87 млрд рублей в 2021 году, что больше к 2020 году на 61%. У «Татнефти» прогнозируется рост выручки и прибыли по сравнению с 2020 годом. «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» показали высокие темпы роста налоговых отчислений за счет налога на прибыль и налога на имущество.

Добыча нефти частично отыграла падение 2020-го в условиях ослабления ограничений ОПЕК+. На республиканских предприятиях продолжили наращивать выпуск светлых нефтепродуктов, моющих средств и изделий из пластмассы. Восстанавливается производство химической и резиновой продукции.

В 2021 году «Татнефть» добыла 27,5 млн тонн нефти, что на 7% (1,8 млн тонн) больше, чем в 2020-м. Добыча сверхвязкой нефти превысила 3,5 млн тонн.

Фото: realnoevremya.ru

ТАНЕКО увеличил переработку сырья на 9,6%. В прошлом году нефтеперерабатывающий комплекс ввел семь новых установок, а в этом году в планах нарастить годовой выпуск автобензинов с 1,5 млн до 1,8 млн тонн, дизтоплива — с 5,8 млн до 7,5 млн тонн.

Маргарита Головатенко