Татарстан закупил извне 15,7% от годового объема электроэнергии

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Импорт электроэнергии в Татарстан составил 5 млрд кВт·ч, или 15,7% от годового объема потребления. По итогам 2021 года татарстанская система генерации произвела 26,9 млрд кВт·ч, а потребление составило 31,9 млрд кВт·ч. Такие данные на заседании совета директоров АО «Татэнергосбыт» представил директор предприятия Рифнур Сулейманов.

— Выработка электроэнергии на территории республики ниже, чем потребление. Разницу «Татэнергосбыт» докупает за пределами РТ. В 2021 году цифра составила 15,7%, — сообщил он.

«Татэнергосбыт» сегодня обеспечивает 71% республиканского рынка продаж электроэнергии, или 43 тысячи юридических лиц. Оставшаяся доля — это в основном несколько крупных предприятий, в числе которых ПАО «КАМАЗ», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез».

Фото: Максим Платонов (архив)

По данным филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги, в Татарстане электростанции энергосистемы в прошлом году выработали 26 млрд 860,2 млн кВт·ч электроэнергии. Это на 13% больше, чем в 2020 году.



Луиза Игнатьева