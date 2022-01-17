В Татарстане в 2021 году выросло потребление электроэнергии на 9,6%

В Татарстане электростанции энергосистемы в прошлом году выработали 26 млрд 860,2 млн кВт.ч электроэнергии. Это на 13% больше, чем в 2020 году.

Потребление электроэнергии в 2021 году выросло на 9,6% и достигло 31 млрд 878,1 млн кВт.ч. В декабре потребление выросло на 7,3%, до 3 млрд 103 млн кВт.ч.

В предыдущем месяце электростанции произвели 2 млрд 804,5 млн кВт.ч. Основной вклад в увеличение выработки внесли Казанская ТЭЦ-2, Казанская ТЭЦ-3, Заинская ГРЭС, Набережночелнинская ТЭЦ и Нижнекамская ТЭЦ-2, передает «Интерфакс» сообщение филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги.



В декабре СМИ выяснили, что региональные регуляторы могут самостоятельно определять предельный объем потребления электроэнергии по льготным тарифам.



Татьяна Леухина