В Челнах произошла утечка газа в отремонтированной после взрыва квартире дома 48/20

В квартире дома 48/20 в Набережных Челнах, в котором ранее произошел взрыв, произошла утечка газа, об этом рассказала жительница 12-го подъезда дома.



26 января жительница почувствовала запах газа и позвонила в аварийную службу. Сотрудники приехали быстро, обнаружили утечку непосредственно на заглушке газовой трубы. Сегодня по всему стояку газ отсутствует — проводятся работы.

Примечательно, что семья челнинки отказалась от газа: «...решили ставить электрическую плиту, договор с газовой службой не заключали, самовольного подключения не проводили», — приводят ее слова «Вести КАМАЗа».

Женщина рассказала, что акт приемки ремонта квартиры они подписали еще до передачи ключей. Когда семья вернулась в жилье, обнаружились мелкие недочеты, но претензии предъявлять не стали.

Фото: realnoevremya.ru

Трагедия в доме 48/20 произошла в октябре 2021 года. В результате взрыва погибли два человека. Одной из основных версий взрыва считалась утечка газа в квартире погибшего Владимира Рочева. Следователи выяснили, что в 2010 году пенсионер отказался от получения услуг газоснабжения и на газопровод, подходящий к газовой плите, установили металлическую заглушку. Подробнее о хронике событий трагедии читайте в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко