В Елабуге продается особняк купца Стахеева за 15 млн рублей

В Елабуге выставлен на продажу исторический особняк купца Стахеева с видом на Спасский собор, расположенный в культурно-исторической части города, за 15 млн рублей. Соответствующее объявление появилось в интернете.

Расположено здание на улице Спасской. В нем два этажа и подвал, площадь составляет 640 кв. метров, здание имеет два входа с двух разных улиц. Был проведен капитальный ремонт, есть свое газовое отопление, застекленная веранда и видеонаблюдение.

В описании говорится, что здание идеально подходит для банков, страховых компаний, музеев, кафе, гостиниц, офисов. Также возможно использование под собственное жилье.

В Казани был выставлен на продажу исторический особняк Сабитовой по улице Габдуллы Тукая, 86. Сейчас он продается за 69 млн рублей, хотя еще в начале января оценивался на 20 млн меньше. По мнению автора объявления, здесь может разместиться офис компании, гостиница или ресторан.

Дарья Акимова